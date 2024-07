Escola de Educação Fundamental Padre José Vieira Côrte realiza a 23ª Mostra de Pesquisa em Brusque

Dividido em dois dias, os alunos da Escola de Educação Fundamental Padre José Vieira Côrte, do bairro Santa Luzia, realizaram a 23ª Mostra de Pesquisa. As atividades, que foram planejadas, desde o início do ano, e nesta semana, na terça e quarta-feira (16, 17), as turmas puderam apresentar os seus projetos.

Cada turma, orientada por seus professores, escolheram um tema específico para pesquisar e apresentar. Os professores não apenas orientaram a pesquisa, mas também coordenaram a realização das atividades e a organização das apresentações.

Os trabalhos foram expostos em diversos formatos, incluindo cartazes, gráficos, maquetes, slides e peças teatrais. Este ano, devido à participação anterior dos alunos no grupo de robótica, muitos projetos incorporaram tecnologias como Arduino, kit Makey Makey e outros componentes de robótica.

Cada turma teve 20 minutos para expor o assunto pesquisado, permitindo um rodízio de turmas para que todos os alunos pudessem assistir às apresentações dos colegas. A mostra também foi aberta à comunidade, com convites enviados aos pais, que compareceram em grande número para prestigiar o trabalho dos alunos.

Confira os temas abordados:

1º ano: Conhecendo os dinossauros

2º ano: Abelhas sem ferrão

4º ano: Todos contra a dengue

5º ano: EcoGames- criatividade e sustentabilidade em jogo

6º ano A: Brasil: As Múltiplas Vozes da Nossa Língua

6º ano B: Explorando o tempo e clima: construindo e observando uma estação meteorológica

7º ano A: Navegando através do tempo

7º ano B: A evolução dos videogames

8º ano A: A casa do futuro

8º ano B: Culinária

9º ano A: CSI J.V.C. – A ciência e a tecnologia na resolução de crimes

