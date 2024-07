Festa Incanto Trentino celebra 30 anos em agosto com música, gastronomia e muita tradição

Está chegando o momento de celebrar a Incanto Trentino, uma das mais tradicionais festas trentino-italianas de Santa Catarina, que completa 30 anos em 2024.

O público poderá curtir muita música, gastronomia típica, apresentações culturais, desfile e competições típicas. O evento será realizado em dois momentos: entre 1º e 4 de agosto e entre 8 e 11 de agosto, no Centro de Eventos Cremilda Tridapalli, em Nova Trento.

Decoração marcante

Nesta edição, a Incanto Trentino terá uma estrutura, decoração e programação ainda mais marcantes para comemorar suas três décadas. Cerca de 50 atrações subirão ao palco, entre grupos folclóricos, bandas e corais.

“A programação é variada para agradar ao público de todas as idades. Os visitantes poderão aproveitar desde apresentações típicas até as contemporâneas, mas que, sem dúvida, colocarão todos para dançar, aproveitar e se divertir muito”, explica Mariléia Cipriani Tomasoni, secretária de Cultura e Turismo de Nova Trento.

A gastronomia é outro ponto alto da 30ª Incanto Trentino, e contará com dezenas de opções. Entre os destaques, está o Piatto Nostrano, prato típico produzido com polenta brustolada, queijo e linguiça, e considerado o carro-chefe da festa.

Outro momento especial será o “tombo da polenta”, quando a iguaria é despejada da panela na tábua, para o grande público degustar; e a sangria do primeiro barril de vinho. Ambos serão realizados na solenidade de abertura, agendada para 1º de agosto.

Para deixar a festa ainda mais divertida, ela contará com as tradicionais competições italianas, como os jogos do machado, do martelo e do serrote, chope em metro e o Campeonato de Mora, que exige raciocínio rápido e muita habilidade dos competidores, que devem acertar o número de dedos que seus adversários apresentam, batendo suas mãos sobre a mesa.

O evento ainda ganhará as ruas de Nova Trento em 4 de agosto, com o Desfile Típico. Os grupos levarão um pouco da história deixada pelos colonizadores. Com trajes típicos, carros decorados e muita alegria, convidarão toda a população a prestigiar e curtir um pouco mais do evento que foi justamente criado para celebrar a cultura regional.

“Serão dias muito especiais, com uma programação desenvolvida para que todos possam aproveitar, se divertir e vivenciar um pouco mais dessa história de cada um de nós. Em breve divulgaremos todos os detalhes”, finaliza Mariléia. A 30ª edição da Incanto Trentino é realizada pela Prefeitura Municipal de Nova Trento.

Leia também:

1. Youtuber Pedro Rezende conhece Luciano Hang durante visita à Havan

2. Trabalhadores são presos dentro de cofre durante roubo no Norte catarinense

3. Jovem é levado ao hospital após colisão entre moto e carro no Santa Rita, em Brusque

4. Restaurante com pombos vivos na cozinha é interditado pela Vigilância Sanitária em Itajaí

5. La Niña e os efeitos na primavera em Brusque; confira a previsão

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: