Com Isabel R. Almeida

Nikolas Tomasini, de 17 anos e natural de Nova Trento, participará do Programa Canta Comigo Teen 5, reality show musical da Record TV neste domingo, 21. O programa vai ao ar semanalmente às 18 horas e é apresentado por Rodrigo Faro com participação de Ticiane Pinheiro.

O Canta Comigo Teen é a edição juvenil do formato Canta Comigo. Crianças e adolescentes de todo o país se apresentam no programa para cem jurados, que votam se cantam junto aos artistas ou não e aqueles que conquistarem mais jurados sobem no ranking e se classificam para as próximas etapas do programa.

“Está sendo uma das melhores fases da minha carreira. É uma honra e responsabilidade gigantesca participar de um programa que abrange mais de 150 países, possui cinco fases de seleção extremamente rigorosas e conseguir ficar entre os oitenta selecionados. E durante a apresentação, você tem que convencer os jurados a cantarem com você e ao mesmo tempo passar qualidade e credibilidade para milhares de pessoas que estão te assistindo em casa”, afirma Nikolas Tomasini.

O artista conta que iniciou a carreira de artista aos cinco anos de idade e desde pequeno se interessava pela música. “Eu nunca fui de brincar de carrinho, videogame e coisas do tipo. Minha família tem uma loja de brinquedos e artigos religiosos no Santuário Santa Paulina e quando criança já me interessava por instrumentos musicais e brincava com os microfones de brinquedo que vendiam”.

“Comecei minha carreira me apresentando em festas e eventos locais da região e ao longo da minha trajetória fiz muitos cursos e workshops, principalmente voltados para TV, teatro e cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde morei um ano e meio e estudei canto, teatro e teatro musical. Aqui na região, iniciei minhas aulas de canto com a professora Denise Rodrigues, com quem lapidei minha voz e hoje é uma grande amiga e um grande pilar da minha história”, acrescenta.

Com mais de dez anos de carreira, Nikolas coleciona participações em programas de TV. “Participei de curtas-metragens, fiz uma participação em As Aventuras de Poliana, no SBT, em 2019 tive a oportunidade de ir ao Programa Silvio Santos de quem sou fã. Fui também no do Raul Gil, em 2023, e do Geraldo Luís na RedeTV!. E agora participo do Canta Comigo, que veio para reforçar meu amor pela arte e me fazer ganhar novas experiências e amizades”, finaliza.