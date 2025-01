O confronto Brusque x Avaí começa às 16h30 deste sábado, 18, no estádio Augusto Bauer. É um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense.

A transmissão ao vivo é exclusiva da NSC TV.

A partida não terá presença de público porque o Brusque cumpre uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD/SC). O motivo foi a briga entre torcidas na semifinal do Catarinense de 2024 entre Brusque e Avaí, na Arena Joinville. O quadricolor era o mandante da partida.

A pena seria de dois jogos, mas o quadricolor conseguiu a redução com doação de 20 cestas básicas e a realização de uma campanha contra a violência nos estádios.

Brusque x Avaí em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

Retrospecto

96 jogos oficiais

25 vitórias do Brusque

30 empates

41 vitórias do Avaí

102 gols do Brusque

129 gols do Avaí

