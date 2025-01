Governador Jorginho Mello garante que SC tem estrutura para combater as chuvas

O governador Jorginho Mello se reuniu na manhã desta sexta-feira, 17, com parte do colegiado do governo para tratar das fortes chuvas que atingem o litoral catarinense.

As área mais afetadas são da Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí e o Litoral Norte.

No encontro, realizado na sede da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Jorginho recebeu o balanço das ocorrências envolvendo as forças de segurança, infraestrutura, Casan, Celesc, Assistência Social e Saúde.

O governador ressaltou que o problema é preocupante, mas que o o governo de Santa Catarina tem condições de lidar com a situação. “É preocupante pra todos nós, porque a chuva vai continuar e a gente pede às pessoas que não relaxem em absolutamente nada porque vai chover hoje, sábado vai ter chuva com vento. Todos os alertas continuarão pelo novo sistema que adotamos e que chega aos telefones celulares de todos”.

Jorginho mencionou ainda que são cerca de mil pessoas desalojadas e desabrigadas em onze cidades, mas que nada está faltando. ”Estamos fazendo todo o trabalho humanitário através da nossa Assistência Social”.

Recusa de ajuda

Desde a última quinta-feira, 16, Santa Catarina tem recebido apoio e oferta de ajuda de estados como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Além disso, a Secretaria Nacional de Defesa Civil também entrou em contato com a Defesa Civil catarinense. No entanto, o governador agradeceu a atenção e garantiu que o estado está preparado para enfrentar essa situação por conta própria.

“Todos os governadores me ligaram se colocando à disposição, sempre foi essa a relação que a gente tem de forma muito respeitosa. E eu disse que se a gente precisar a gente pede. Mas no momento a gente tem condições plenas de socorrer e atender nossos municípios. O governo federal ligou para o secretário Fabiano se colocando à disposição também e a gente disse a mesma coisa: se for preciso a gente pede ajuda. Está tudo sob controle, não tem dificuldade nenhuma de apoio entre os segmentos e esferas de poder”, esclareceu o governador.

Leia também:

1. VÍDEO – Deslizamento atinge quadra da Sociedade Recreativa São Paulo, em Brusque

2. Chuvas: drone sobrevoa rio Itajaí-Mirim e revela situação em Brusque nesta sexta-feira

3. VÍDEO – Prefeito gaúcho retribui apoio em 2024 e oferece ajuda a Brusque após chuvas

4. Impactos das chuvas: Defesa Civil de Brusque detalha situação da cidade

5. Justiça de Santa Catarina determina soltura da influenciadora Ianka Cristini

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: