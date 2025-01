O céu de Brusque abriu suas comportas e as chuvas, incessantes desde a última quinta-feira, 16, moldaram o cenário da cidade e região.

Os acumulados pluviométricos impressionam não apenas pelo volume, mas pela velocidade com que transformaram o cotidiano.

Foram dois dias de precipitação quase ininterrupta, suficientes para causar transtornos, mas também para revelar momentos de rara beleza, como o espetáculo oferecido pela natureza em sua forma mais exuberante.

Chuvas transformam cachoeira

Entre as paisagens modificadas pela força da água, a cachoeira localizada na comunidade do Taquaruçu, no bairro Cedro Grande, em Brusque, então se destacou de forma especial.

Transbordando de maneira avassaladora, ela revelou o impacto das chuvas intensas da tarde de sexta-feira, 17, criando um espetáculo visual que deixou todos que presenciaram o momento sem palavras.

O leitor Leandro Raiser, atento ao instante único, capturou o transbordamento em um vídeo emocionante, que você pode conferir a seguir nesta matéria.

Chuvas em números atualizados

Se a beleza das cachoeiras encanta, os números por trás dessas chuvas não deixam de impressionar.

Em menos de 48 horas, algumas áreas de Brusque registraram acumulados superiores a 300 mm de chuva, um volume que equivale a quase o dobro da média histórica para todo o mês de janeiro.

É uma demonstração clara do poder da natureza e de sua capacidade de transformar rapidamente a paisagem.

Por outro lado, uma boa notícia vem da região do Alto Vale, onde os volumes registrados em Presidente Nereu e Vidal Ramos, responsáveis pelas nascentes do rio Itajaí-Mirim, foram mais moderados.

Essa diferença, por ora, ajuda a evitar que o rio atinja níveis críticos em Brusque.

Confira a tabela a seguir, que detalha os índices de precipitação acumulados neste curto intervalo de tempo.

Chuvas em imagens

Encerrando esta pauta, apresentamos uma galeria de imagens que imortalizam os momentos mais marcantes desta sexta-feira.

Além do transbordamento da cachoeira de Taquaruçu, os registros incluem a aproximação de nuvens carregadas em cenários capturados por drone, revelando a cidade sob a perspectiva imponente de uma condição climática adversa.

A força das águas, o céu carregado e as paisagens modificadas pela chuva nos lembram da grandiosidade da natureza e de como, mesmo em meio às adversidades, ela encontra formas de nos surpreender.

*Créditos/Aéreas/Ciro Groh__Cachoeira/Leandro Raiser >>

