Alex Ruan volta a um jogo oficial do Brusque após quase cinco meses

O lateral-esquerdo Alex Ruan é a principal novidade à disposição do Brusque para a partida contra o Avaí, às 16h30 deste sábado, 18, no estádio Augusto Bauer. O jogo, válido pela segunda rodada do Catarinense, deve marcar o retorno do atleta quase cinco meses após sua última partida oficial, pelo Brasileiro Série B.

Alex Ruan teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo durante a partida contra o Goiás, em 21 de agosto, pela 22 rodada da Série B. Foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. Desde então, o jogador passou por um longo período de recuperação, perdendo o restante da temporada.

Na primeira rodada, contra o Marcílio Dias, o jogador cumpriu suspensão por ter sido expulso com cartão vermelho direto nos últimos instantes do jogo de volta da final do Catarinense 2024, em Criciúma.

No último sábado, 11, ele atuou no jogo-treino contra o Hercílio Luz, com placar em 0 a 0 no Olaria, em Guabiruba.

Aos 31 anos, o lateral quadricolor chega à sua quinta temporada pelo clube. São 162 jogos disputados e nove gols marcados.

Destes, dois gols foram sobre o Avaí, próximo adversário. O primeiro foi abrindo o placar em 13 de junho de 2021, na Ressacada, pela terceira rodada do Brasileiro Série B. O jogo terminou em 2 a 1 para o Brusque. E em 23 de março de 2024, Alex Ruan marcou mais uma vez sobre o Leão, no jogo de volta do Catarinense, também em Florianópolis. O placar final em 2 a 2 garantiu o quadricolor na final da competição pelo terceiro ano consecutivo.

Portões fechados

A partida entre Brusque e Avaí não terá presença de público porque o Brusque cumpre uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD/SC). O motivo foi a briga entre torcidas na semifinal do Catarinense de 2024 entre Brusque e Avaí, na Arena Joinville. O quadricolor era o mandante da partida.

A pena seria de dois jogos, mas o quadricolor conseguiu a redução com doação de 20 cestas básicas e a realização de uma campanha contra a violência nos estádios.

