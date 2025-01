Serrato lamenta ausência de torcida e confia em boa campanha para o Brusque

O volante Serrato foi um dos últimos jogadores a integrar o elenco do Brusque em 2025 e poderá entrar em campo já neste sábado, 18, contra o Avaí, no Augusto Bauer. A partida, que começa às 16h30, não terá Rodolfo Potiguar, suspenso, e nem a torcida, com o quadricolor cumprindo punição.

“Infelizmente vamos jogar sem nossa torcida. Eles sempre estão nos apoiando. Tenho certeza de que se fosse liberado eles iriam lotar o Augusto Bauer. Mas é consequência do que aconteceu [briga entre torcidas em 2024], então temos que seguir treinando, seguir batalhando”, comenta Serrato.

Sua renovação de contrato foi a última confirmada no Brusque, o que atrasou o início de sua pré-temporada. “Acabei chegando há pouco mais de uma semana. Aos poucos vou pegando ritmo, preparo físico. E durante o campeonato a gente vai ficando bem fisicamente e tecnicamente.”

Mesmo com o pouco tempo de preparação, Serrato deverá ser acionado em um Brusque com plantel muito reduzido. No momento, o quadricolor não chega a ter 20 jogadores com experiência profissional e o time é completado com jovens da base.

No contexto de dificuldades que o Brusque vive dentro e fora de campo, Serrato aprova o empate sem gols contra o Marcílio Dias na estreia, e confia que sua equipe fará um bom estadual.

“O primeiro jogo foi bom, apesar de a gente ter poucos dias de treino, e pessoas do elenco chegando em cima [da hora]. Então acho que foi um resultado bom pelas circunstâncias que estamos vivendo. É continuar trabalhando, o tempo é curto, jogo atrás de jogo. Mas nosso time tem qualidade para fazer um bom campeonato.”

Serrato já passou pelo Avaí entre 2021 e 2022. O meia Robinho também já jogou no adversário deste sábado. Do lado azurra, o atacante Garcez, o lateral-direito Marcos Vinícius e o goleiro Otávio já passaram pelo Brusque.

