Marcia Rescaroli, ex-vereadora de Botuverá, morre aos 63 anos

A ex- vereadora de Botuverá Marcia Lucia Jacinto Rescaroli morreu aos 63 anos nesta sexta-feira, 17. Ela estava com problemas de saúde.

Marcia foi eleita em 2020, pelo MDB, e foi presidente da Câmara de Vereadores até o ano passado.

Em 2024, Marcia não se candidatou por problemas de saúde. O neto dela, Kaiky Foster, concorreu ao cargo e foi eleito.

Velório e sepultamento

O velório acontece durante este sábado, 18, na capela mortuária do bairro Águas Negras. O sepultamento ocorre no cemitério do bairro às 16h.

