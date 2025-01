Tweet no Twitter

Depois de enfrentar volumes extraordinários de chuva nos dois dias anteriores, Brusque agora deve se preparar para um cenário de calor neste sábado, 18.

A previsão do tempo para o município e região destaca um padrão de verão, diante dos termômetros sinalizando alcançar ou, até mesmo, podendo superar os 32 a 33°C ao longo do dia.

*Mais adiante, você poderá conferir os resultados finais dos volumes pluviométricos registrados em todo o Vale do Itajaí-Mirim, decorrentes deste evento climático extremo.

A previsão para Brusque

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, neste sábado, a elevação nas temperaturas traz consigo a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, algumas delas podendo ocorrer com forte intensidade.

Scheuer antecipa aos moradores, que então planejam atividades ao ar livre, para ficarem atentos a esse risco iminente, sobretudo a partir da tarde.

“A combinação do calor com a umidade do ar favorece a formação de núcleos de instabilidade, que podem provocar chuva em forma de pancadas isoladas, acompanhadas de trovoadas”, explica Scheuer.

Além disso, o dia tende a ser marcado por períodos de sol, intercalados com a presença constante de muitas nuvens, o que reforça a necessidade de monitorar as condições climáticas ao longo do sábado, explica o especialista.

Tempo sob vigilância

Portanto, para quem pretende aproveitar o dia em atividades externas, a recomendação do profissional é redobrar a atenção e estar preparado para mudanças repentinas no tempo.

Este boletim emitido por Scheuer reforça, então, a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e planejar os compromissos com cautela.

Chuvas em Brusque e região

Avançando com as informações relacionadas às condições climáticas, vamos agora entrar no assunto dos volumes de chuva registrados entre quinta-feira, 16, e a sexta-feira, 17.

Em Brusque e arredores, os acumulados assinalados em apenas dois dias impressionam, evidenciando um cenário que demandou atenção redobrada.

Porém, o monitoramento, cuidadosamente estendido a todo o Vale do Itajaí-Mirim, revelou contrastes notáveis.

Enquanto Brusque enfrentou índices expressivos, as áreas em direção do Alto Vale, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, pontuaram acumulados muito menos significativos.

Essa diferença foi determinante para poupar o município brusquense de uma enchente de grandes proporções, ressaltando a importância desta análise detalhada, para compreender os impactos localizados.

Na tabela abaixo, com os campos destacados em azul, apresentamos então os dados completos deste levantamento essencial.

Esses números, mais do que cifras, contam uma história de equilíbrio climático onde a discrepância nos volumes pluviométricos foi decisiva para evitar consequências desastrosas.

Acompanhe abaixo para conferir todos os detalhes e compreender como a distribuição desigual da chuva desempenhou um papel crucial.

Os acumulados, menores registrados no entorno das cabeceiras das principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, foram determinantes para evitar uma cheia.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

