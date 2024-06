Brusquense de 16 anos assina contrato com Santos após se destacar em partidas de futebol

O brusquense Arthur Antunes, de 16 anos, assinou um contrato com o Santos Futebol Clube após se destacar nas categorias de base de clubes da região. Na última semana, o garoto participou do torneio Moleque Bom de Bola e acabou como artilheiro da competição, com sete gols. O convite do clube paulista apareceu após boas atuações do atleta na região e por bons resultados em testes realizados em outros clubes.

Arthur representou a escola Yvonne Olinger Appel, que foi campeã na fase municipal do Moleque Bom de Bola. Mesmo jogando como lateral direito, o jovem marcou sete gols na fase. O brusquense também participou de diversas outras competições de futebol.

A jovem promessa já integrou as escolinhas do Clube Atlético Carlos Renaux e do Clube Paysandu e acabou chamando a atenção de olheiros.

Em 2023, ele participou de uma escola de formação na cidade de Bauru, em São Paulo, após uma seletiva de um projeto no município de Palhoça, que contou com outros 400 jovens. Pela categoria sub-17 do projeto, disputou a posição com 140 atletas, sendo um dos dois melhores na posição de lateral direito.

Arthur chegou a fazer uma seletiva em outros times catarinenses, como o Barra Futebol Clube e o Joinville Esporte Clube. Posteriormente, após o convite do Santos, o jovem aceitou a proposta para representar o Peixe. Ele se apresentará ao clube no dia 17 de junho.

