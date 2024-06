Quem saiu cedo de casa em Brusque na manhã desta sexta-feira, 7, precisou encarar os efeitos de um forte nevoeiro, causando baixa visibilidade e exigindo atenção especial, principalmente no trânsito, com os motoristas redobrando a atenção.

Um anel de névoa tomou conta de forma abrangente todo o município nas primeiras horas do dia, acompanhado da sensação de frio, diante de temperaturas oscilando entre 13 e 15°C na cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Brusque sai de 13°C e vai a 30°C

No entanto, muitas pessoas devem ter pensado no ditado popular que diz “cerração baixa, sol que racha.

De fato, esta expressão comum fez todo o sentido frente a grande amplitude térmica que fez Brusque sair dos 13°C e atingir a marca de 30°C durante a tarde.

Temperaturas extremas

Queremos trazer a público as temperaturas extremas registradas nesta sexta-feira, que não se restringiram apenas a Brusque, mas foram observadas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração revela então uma significativa amplitude térmica nos diversos locais monitorados da região.

Em Brusque, por exemplo, a temperatura mínima atingiu 13,3°C no bairro Santa Luzia ao amanhecer, enquanto a máxima alcançou 30,4°C no Limeira Alta durante a tarde.

Acompanhe a seguir na tabela os resultados completos, incluindo os valores mínimos (em vermelho) e máximos (em azul).

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Especialista avalia

Segundo o especialista da Climaterra Ronaldo Coutinho, esta variação brusca dos termômetros, durante esta época do ano, é comum acontecer.

O responsável por essa mudança recente foi um bloqueio atmosférico, que vem impedindo a chegada de frentes frias ao estado de Santa Catarina.

Além disso, a ausência de ventos em Brusque durante a madrugada contribuiu para a formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, conforme esclarece Coutinho.

Brusque em fotos após anúncios

Queremos dedicar este espaço para enaltecer a importância dos nossos parceiros comerciais, que são fundamentais para a manutenção deste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um desses apoiadores e os serviços que eles então oferecem clicando nos banners abaixo.

Oferecimento:

Leia também:

1. Missa de cura e libertação então atrai multidão ao Santuário de Azambuja; confira imagens

2. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, usuária de celular e escritora

Brusque vista nesta sexta-feira

Concluímos esta cobertura editorial na presença de uma galeria de imagens, ilustrando de forma clara e objetiva, a transformação de Brusque ao longo desta sexta-feira, desde o amanhecer frio e nebuloso até a tarde ensolarada e quente.

Além disso, apresentamos mais adiante, fotos do nascer do sol em outros municípios da região, como Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos, que não foram afetados pelo nevoeiro.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK