Câmara de Guabiruba derruba veto de prefeito e mantém aumento de salários de vereadores para 2025

Em sessão realizada na noite desta terça-feira, 19, na Câmara de Guabiruba, os parlamentares decidiram derrubar o veto do prefeito, Valmir Zirke (PP), sobre o projeto de lei que trata do aumento do salário dos vereadores em 38% a partir de 2025.

Com 6 votos a 2, a decisão de derrubar o veto foi aceita pela maioria dos vereadores. Assim, a aprovação do projeto de lei com o aumento dos salários, que ocorreu há um mês, no dia 20 de fevereiro, segue valendo.

De acordo com o portal da transparência do Legislativo, o salário atual é de R$ 5.657,91. Com o projeto de lei, proposto pela Mesa Diretora, o valor subiria para R$ 7.809,54. Porém, o aumento salarial, não valeria para os atuais parlamentares, mas sim para os que serão eleitos em outubro e assumirão a partir de 2025.

A aprovação do projeto de lei gerou repercussão. A Associação dos Servidores Públicos Municipais de Guabiruba (ASPMG) e o Núcleo Empresarial de Guabiruba, que integra a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), divulgaram notas de repúdio.

