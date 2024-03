VÍDEO – Crianças de três anos fogem de creche em Balneário Camboriú

Duas crianças de três anos fugiram de uma creche na última sexta-feira, 15, em Balneário Camboriú. Os meninos foram flagrados por uma câmera de segurança enquanto corriam no meio da rua.

No vídeo, é possível ver as crianças correndo carregando suas mochilas pela rua. Os dois meninos teriam fugido da unidade escolar Núcleo Pequeno Mundo, que fica localizada no bairro Nova Esperança. As crianças foram encontradas em casa e estão bem.

Segundo a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, uma sindicância interna foi aberta nesta segunda-feira, 18, para apurar quem foram os responsáveis pelo fato.

Profissionais da pasta também foram à unidade de educação para verificar a estrutura do local e conversar com os pais das crianças. Mais informações não foram repassadas.

Confira o vídeo:

