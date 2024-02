Câmara de Guabiruba aprova aumento do salário de vereadores em 45%

Um projeto de lei aprovado nesta terça-feira, 20, na Câmara de Guabiruba, estipulou o aumento do salário dos vereadores em 45%, o que valerá para a próxima legislatura, que assume em 2025 até 2028.

De acordo com o portal da transparência do Legislativo, o salário atual é de R$ 5.364,47. Com o projeto proposto pela mesa-diretora, o valor subirá para R$ 7.809,54.

O projeto constava na ordem do dia da sessão da Câmara desta terça-feira, 20, para ser baixado para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento. No entanto, os vereadores resolveram votar e aprovar no mesmo dia.

“Por força da Constituição, o subsídio a ser fixado deve observar percentuais máximos do subsídio do deputado estadual (de 20% a 75%), informamos que o subsídio de deputado estadual a ser considerado corresponde a R$ 31.238,19 mensais”, defende a mesa-diretora, no projeto.

Seis vereadores votaram a favor do aumento, e dois contrários (veja lista ao fim desta matéria). Em entrevista à Rádio Cidade, ao fim da sessão, o vereador Waldemiro Dalbosco defendeu o reajuste.

Ele não votou, por ser o presidente, mas argumentou que desde 2012 não há ganho real no salário dos vereadores, apenas reposição da inflação, e que o impacto orçamentário do reajuste está dentro da capacidade de recursos da Câmara.

Cristiano Kormann justificou o voto contrário ao afirmar que os servidores públicos do município não terão seus salários reajustados de forma correspondente ao dos vereadores.

Já Haliton Kormann, por sua vez, disse que na iniciativa privada os funcionários não são agraciados com reajustes desta relevância, e que por isso não considera justo aprovar tal aumento aos vereadores.

Votos a favor do aumento:

Alexandre Felipe Pereira (PP);

Jair Francisco Kohler (PP);

Ricardo José Schlindwein (PP);

Ronaldo Kohler (MDB);

Vilmar Gums (MDB);

Wagner Fischer Westarb (MDB).

Votos contra o aumento:

Cristiano Kormann (PP);

Haliton Teodoro Kormann (MDB).

