Nesta quarta-feira, 21, encerram as feiras Home & Gift, e Têxtil & Home, promovidas pela ABUP – Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes, no São Paulo Expo, em São Paulo. Ao todo foram 146 expositores, que incluem marcas dos setores têxtil e decoração. Esta edição marca o retorno da Toalhas Atlântica para a programação do evento, onde celebra seus 45 anos de história com a coleção Olhares.

Entre os visitantes que a empresa recebeu, os empresários Luciano Hang e Andrea Benvenutti Hang estiveram na terça-feira, 20, no estande da empresa. O momento de descontração e afeto entre o casal foi registrado no primeiro horário da manhã, enquanto conheceram também a coleção Olhares, que traz a história da Atlântica como plano de fundo.

Em conversa com a coluna, Luciano Hang disse que ficou “muito surpreso com a nova coleção. Somos grandes parceiros da Atlântica, e temos certeza que a nova coleção vai encantar também os nossos clientes, e que vamos poder comprar ainda muito mais da marca, deixando nossos clientes cada vez mais felizes. Parabéns a equipe da Atlântica pela bela feira que fizeram durante essa semana. Estamos muito contentes em sermos parceiros deles”.

Alcançar os 45 anos de história fez com que a Atlântica trabalhasse na coleção de inverno para homenagear a história das pessoas que estiveram envolvidas na marca durante estas décadas. Olhares é um fortalecimento das bases, com tons terrosos numa paleta inspirada nas cores do Brasil, com a direção dos olhares para o futuro.

“Em italiano, Ogliare é Olhar. E a empresa fundada por Antonio Ogliari se apropriou do próprio sobrenome para imergir em sua história. São Olhares multiplicados entre os filhos e os netos que estão começando a nova geração dos negócios”, conta Susymeri Ogliari, diretora da Atlântica.

A Atlântica Cama e Banho recebeu a visita de pelo menos 150 compradores já confirmados até a última semana, dentre eles lojas de varejo, magazines, homecenter e supermercados. “Esse será um momento para reencontrar e planejar o ano com nossos clientes, apresentar Atlântica a novos compradores e mercados e para estreitar os laços comerciais”, acrescenta Susymeri.

Em um showroom de aproximadamente ​​135m2, a Atlântica apresentou a coleção “Olhares”, em comemoração aos 45 anos da marca. “É uma coleção muito especial, buscamos celebrar a história da Atlântica reverenciando suas origens. Um dos destaques da coleção, é o coordenado de cama e banho ‘Elos’, fabricados em 100% algodão fio penteado. O desenho das toalhas e roupas de cama é composto por fitas que se entrelaçam, representando a união das diversas mãos que foram necessárias para que a Atlântica chegasse até aqui”, explica Susymeri.

Outro destaque da coleção, é a linha Studio A, lançada no 40º aniversário da Atlântica e já consolidada no mercado, é composta por produtos fabricados em 100% algodão e com alta gramatura. “Essa paleta de cores está muito presente na moda casa para o inverno, pois aquece o ambiente e aumenta a sensação de aconchego. Os tons terrosos funcionam muito bem entre si, assim como com os tons verdes, formando uma combinação natural, ou com tons azuis, para uma composição mais moderna”, finaliza Susymeri.