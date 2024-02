VÍDEO – Autor de ameaças é morto após atirar pedras em policiais militares em Balneário Camboriú

Um homem de 29 anos foi morto por policiais militares após atirar pedras contra os agentes na noite desta terça-feira, 20, em Balneário Camboriú. De acordo com relatório da PM, a vítima estava ameaçando uma ex-companheira e danificando veículos na via. Na ocorrência, um policial ficou ferido. p morreu

O caso aconteceu por volta das 23h. Consta no relatório, que a ex-companheira, de 56 anos, havia ligado para a Polícia Militar pelo menos 12 vezes informando que o homem estava atirando pedras em sua residência e lhe ameaçando.

Ao chegarem no local, os policiais tentaram abordar o homem, mas o mesmo deixou o local seguindo para um barranco. O relatório policial informa que antes de fugir para este local, ele possuía um objeto em sua cintura e aparentava segurar um pedaço de madeira nas mãos.

Os agentes ordenaram que o autor saísse do local, mas não obtiveram sucesso. Para impedir a resistência do suspeito, que atirava pedras e outros tipos de materiais, os policiais utilizaram tiros de borracha, que também não foram suficientes. Segundo o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú, Eder Jaciel, o terreno íngreme dificultou a ação dos policiais e dava vantagem ao homem.

A PM então efetuou disparos de arma de fogo para conter as agressões do suspeito, que segundo o relatório, poderiam causar ferimentos graves aos policiais. Logo após o homem ser atingido, uma viatura do Samu foi acionada.

Mesmo após ser atingido na perna, o homem continuou agitado, ”sendo necessário uso de instrumentos não letais e da força”, até o momento em que foi algemado. A gravidade dos ferimentos foram repassadas aos socorristas que chegavam ao local, porém, após o atendimento, o óbito do homem foi declarado. As polícias Civil e Científica compareceram no local, assim como o Setor Médico Legal.

Danos aos veículos

Uma câmera de segurança flagrou o homem atacando objetos e danificando veículos que passavam pela rua no momento da ocorrência, assim como a fuga do autor da PM. Confira:

Ex companheira

A ex-mulher do homem contou aos agentes que há uma semana o relacionamento entre os dois terminou e que desde então o autor, que é usuário de crack, vem a perseguindo. Mencionou ainda que na noite desta terça-feira, 20, o ex-marido estava a ameaçando com uma faca e xingando a própria, assim como seu filho, que era enteado da vítima.

O relatório da PM menciona que um dos agentes envolvidos na ocorrência sofreu uma lesão importante no joelho esquerdo. Por conta do ferimento, policial foi afastado.

O autor era natural de Goiás e possuía diversas passagens por outros crimes como roubo, porte de arma e tráfico de drogas.

