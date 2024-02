Associação de Servidores Públicos de Guabiruba lança nota de repúdio contra aumento do salário de vereadores

Nesta terça-feira, 21, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Guabiruba (ASPMG) lançou uma nota de repúdio horas após a aprovação do projeto de lei na Câmara de Guabiruba, que estipulou o aumento do salário dos vereadores em 38%.

Para a Associação de Servidores, apesar de ser legal, esse aumento para os vereadores é imoral, pois, segundo a ASPMG, os servidores públicos estão há, pelo menos, 12 anos sem ter reajuste ou valorização da carreira.

“Esse aumento é cruel com todos os trabalhadores e servidores do município, portanto, reafirmamos que somos contrários a qualquer aumento real que não seja distribuído de forma igualitária entre os servidores públicos municipais de Guabiruba”, diz a nota.

De acordo com o portal da transparência do Legislativo, o salário atual é de R$ 5.657,91. Com o projeto proposto pela mesa-diretora, o valor subirá para R$ 7.809,54, a partir da próxima legislatura, que assume em 2025 até 2028.

Confira a nota na íntegra

Nós, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Guabiruba (ASPMG), constituídos por servidores públicos municipais da Prefeitura de Guabiruba, manifestamos o nosso repúdio e indignação em relação à aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 01/2024, votado no dia 20 de fevereiro de 2024 em regime de urgência pelos vereadores

da Câmara Municipal de Guabiruba, que “fixa o valor de subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Guabiruba, para a legislatura 2025/2028, e dá outras providências” o alvo de nosso repúdio e indignação, se dá pelo aumento real de 38% aos salários

dos vereadores que utilizam do recurso monetário da Prefeitura de Guabiruba.

Apesar de ser legal, esse aumento no momento é imoral, pois os servidores

públicos há pelo menos 12 anos não conseguem o mesmo tratamento em

relação a valorização da carreira. Esse Aumento é cruel com todos os

trabalhadores e servidores do município, portanto, reafirmamos que somos

contrários a qualquer aumento real que não seja distribuída de forma igualitária

entre os servidores públicos municipais de Guabiruba.

Devemos nos manter firmes no propósito de unificar a categoria para fortalecer a luta e não participar da tentativa de diminuir os servidores públicos.



Pela recomposição das perdas salariais.

Pela Manutenção da união entre os servidores de todos os níveis



A Diretoria da ASPMG

