CDL Brusque está com inscrições abertas para cursos em setembro; saiba como participar

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque está com inscrições abertas para os cursos da CDL Treinamentos em setembro. Entre os temas, serão oferecidos cursos na área de marketing digital, desenvolvimento profissional e gestão.

As capacitações serão presenciais e ocorrerão nos dias 11, 12, 24 e 26, na sede da CDL Brusque, no Centro, das 19h às 22h. Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 99651-9513 ou (47) 3211-8005.

O investimento de cada curso varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado.

O primeiro curso do mês é “Comunicação lucrativa no marketing digital: tendências para 2025”. Ministrado pelas consultoras Suellen Pereira e Thayse Machado, os encontros ocorrem nos dias 11 e 12.

A capacitação aborda as principais tendências de comunicação para 2025, como marcar presença nas redes sociais e ativar a Comunicação Lucrativa. O objetivo é ensinar os participantes a gerar conteúdo de valor e conquistar audiência

Na semana seguinte, no dia 24, será realizada a capacitação “Desenvolvendo Habilidades Profissionais”. A consultora Mariane Compri traz, de forma prática e acessível, técnicas para se tornar um profissional de sucesso.

Encerrando o mês de setembro, no dia 26, ocorre a capacitação “Gestão de Conflitos”, com o consultor Luciano Hausmann. O curso foi pensado para profissionais que desejam desenvolver comportamentos e técnicas proativas no que se refere à resolução de conflitos do cotidiano, transformando situações adversas em oportunidades de evolução coletiva.

Leia também:

1. Concorra a um par de ingressos para assistir ao jogo do Brusque x Santos em Joinville

2. Caminhão fica preso em rua e atrapalha trânsito na avenida Beira Rio, em Brusque

3. Morador de Brusque cria vaquinha para custear cirurgia que irá amenizar dores causadas por acidente de trânsito

4. Apae de Guabiruba realiza nova edição do Burguer Solidário; saiba como fazer pedidos

5. Brusque acerta contratação de atacante de 21 anos; saiba quem é

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: