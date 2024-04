CEI Bisa Olga Fischer, de Brusque, realiza ações de conscientização sobre o autismo: “criar um ambiente acolhedor”

Por Amanda Kuhn

Em celebração ao Dia Mundial do Autismo, comemorado na terça-feira, 2, o Centro de Educação Infantil (CEI) Bisa Olga Fischer, em parceria com a empresa Irmãos Fischer, que mantém a unidade, promoveu atividades de conscientização ao autismo.

Entre as ações desenvolvidas com os pais dos alunos, servidores e comunidade, estavam a distribuição de adesivos educativos e o símbolo do infinito feito pelas pessoas presentes no pátio da escola. O momento foi registrado para representar a “diversidade entre as pessoas que estão dentro do espectro autista com infinitas variações e possibilidades, mesmo tendo semelhanças neurológicas entre elas”, explica a professora e gestora escolar do CEI, Kelly Cristina Bergler.

O intuito dessas atividades é educar e cultivar o respeito. “Criar um ambiente acolhedor e respeitoso é um dos fatores principais na ajuda para combater estereótipos, preconceito e discriminação”, diz Kelly.

A gestora escolar afirma que conversar sobre o autismo é um passo importante para o entendimento das pessoas acerca do tema. “O preconceito é sentido na pele pelos familiares, agravando ainda mais com a discriminação. Temos grandes desafios ainda a serem enfrentados e essa troca de experiências, essa discussão social favorece o processo”.

Mês de conscientização do autismo

Durante todo o mês de abril, haverão atividades organizadas pelo CEI Bisa Olga Fischer. Exposição dos trabalhos realizados, jogos e teatro são algumas das ações programadas.

Nesta quinta-feira, 4, será realizado um bate-papo sobre autismo com a neuropsicopedagoga e presidente da Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas (AMA) de Brusque, Márcia Graf Faria. O evento, em parceria com a empresa Irmãos Fischer e AMA Brusque, ocorrerá na sala de recreação do CEI e é aberto ao público.

Kelly destaca que a escola trabalha ao longo de todo o ano a importância do respeito.

