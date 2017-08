Foi em alta potência que o domingo,20, dos brusquenses começou. Os fortes trovões que abalaram Brusque na madrugada assustaram a população, pois estremeceram janelas, portas e disparou até alarmes de veículos.

A chuva forte que veio acompanhada de intensas descargas elétricas, se estendeu até parte desta manhã, que ao longo do período foi perdendo força, acumulando desta forma, bons volumes de precipitação. Não foram contabilizados danos em nossa cidade.

Minhas estações registraram os seguintes montantes pela nossa região, resultado deste evento chuvoso, no período compreendido entre o início da madrugada até meio-dia, nos referidos locais:

43,2 mm /Bairro Santa Luzia/Brusque

42,2 mm /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

41,1 mm /Bairro Rio Branco/Brusque

37,1 mm /Bairro Centro/Brusque

31,5 mm /Bairro Aymoré/Guabiruba

Umidade bem recebida por sinal, como podemos observar nesta imagem do Rio Itajaí Mirim após a chuva, dando sinais de pequena elevação em seu nível:

Depois da chuva, o frio

De acordo com o boletim meteorológico emitido pela Epagri/Ciram, o tempo seco deve retornar ao nosso município ainda neste domingo. Já a temperatura, que ao longo do dia está se mantendo estável, com valores entre 18ºC e 19ºC, deve cair bruscamente a partir da noite. O início da semana deverá ter madrugadas geladas em SC, sendo que aqui em Brusque, as mínimas podem ficar entre 7ºC e 10°C.