Cinco homens são condenados por furto em clínica odontológica de Brusque

Pedro Robson Camargo, 21 anos, Ricardo Sagais, 20, Renato Antunes Machado, 30, Jhonathan Nosberto de Miranda, 20, e Fábio Ricardo da Silva, 36, foram condenados por furto em uma clínica odontológica.

O crime foi praticado na noite do dia 6 de junho, na rua João Bauer, no Centro, onde estouraram a fechadura da porta principal para ter acesso ao local.

Cada um deles foi condenado a dois anos de prisão, sendo que Sagais, Camargo e Miranda deverão iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Já Machado e Silva cumprirão em regime semiaberto.

Na data do crime, os cinco foram presos em flagrante durante a abordagem da Polícia Militar em frente à empresa Quimisa, na rodovia Ivo Silveira. Alguns moradores próximos à clínica flagraram a ação e avisaram a polícia.

Os cinco foram até o local, onde estouraram a fechadura da porta principal para ter acesso ao local. Eles ainda cobriram o alarme com fita adesiva, na tentativa de fazer menos barulho. No entanto, o barulho da porta chamou a atenção de um vizinho, que gritou com os ladrões.

Os cinco homens que já estavam dentro do estabelecimento saíram correndo com uma televisão de 42 polegadas e fugiram em um veículo Gol, de Gaspar. Na abordagem policial, a TV foi encontrada dentro do carro.