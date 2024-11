Colisão frontal deixa motorista e passageira com lesões graves na rodovia Gentil Battisti Archer, em São João Batista

Uma colisão frontal entre um Renault Clio e um Volkswagen Voyage deixou um homem e uma mulher com lesões graves na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em São João Batista. O acidente aconteceu por volta das 15h do domingo, 17.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Clio, um homem de 43 anos, transitava na rodovia sentido São João Batista à Major Gercino quando invadiu a contramão e colidiu de frente com o Voyage.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital de São João Batista com lesões graves. Na sequência, foi transferido para o Hospital Regional de Florianópolis.

Já as duas passageiras do Voyage também foram levadas ao Hospital de São João Batista. Uma delas apresentava lesões graves, e também foi transferida para Florianópolis, e a outra leve. O condutor do veículo, um homem de 56 anos, está com o direito de dirigir suspenso.

