Confira o andamento das obras do lote 1 da Beira Rio sentido Dom Joaquim, em Brusque

O Lote I, da obra da Beira Rio sentido Dom Joaquim, atingiu 40% de execução. Iniciada em maio deste ano e com investimento de R$ 59 milhões, a obra inclui cerca de 4 quilômetros de enrocamento, drenagem e pavimentação.

Dividida em quatro lotes, a obra terá quase 8 km de canal extravasor, criando uma nova via que ligará os bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim.

Trabalhos divididos

De acordo com o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, várias frentes de trabalho atuam simultaneamente para acelerar o progresso.

“Enquanto algumas equipes realizam a drenagem, outras trabalham no enrocamento, e uma terceira prepara o solo para a pavimentação. Esse modelo permite que a obra avance de forma ágil e eficiente, e em breve já teremos um trecho concluído”, afirma.

Este primeiro trecho, que vai do entorno da Igreja do Calvário até a nova ponte do Rio Branco, será aberto à comunidade assim que concluído, mesmo enquanto as demais etapas prosseguem.

O Lote II, que acrescentará mais 2 km à obra, já teve a ordem de serviço assinada, e os trabalhos devem começar ainda este mês. “Essa nova etapa será iniciada nos próximos dias, garantindo a continuidade desse projeto essencial para a cidade”, finaliza Alex.

