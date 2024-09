Com o apoio de uma tobata, mulher é resgatada pelos bombeiros após cair em trilha, em Gaspar

Uma mulher de 49 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar na manhã deste sábado, 28. Ela sofreu uma queda em uma trilha na rua José Junkes, no bairro Arraial do Ouro. Para facilitar a saída, os bombeiros contaram com o apoio de uma tobata fornecida por uma pessoa presente no local.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente, sentada às margens de uma ribanceira. Ela apresentava suspeita de fratura no tornozelo após se desequilibrar durante a subida de aproximadamente 200 metros, resultando em um ligamento rompido.

Apoio de uma tobata

As equipes de resgate realizaram a imobilização do tornozelo e, após estabilização, transportaram a mulher ao longo da trilha utilizando uma maca específica para locais de difícil acesso.

Os bombeiros contaram com apoio de um microtrator (tobata) no local para auxiliar na saída da trilha até a ambulância.

Após os procedimentos, a mulher foi conduzida ao Hospital de Gaspar para atendimento médico.

