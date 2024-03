Concurso Brasileiro de Cervejas quebra recorde e terá mais de 4 mil amostras em Blumenau

Mais de 4 mil amostras de 500 cervejarias estão inscritas na edição deste ano do Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC), que acontece em Blumenau entre os dias 2 e 4 de março no Clube Velha Central. Esse é o novo recorde de inscrições do evento.



A 12ª edição do CBC também terá mais de 100 jurados, de 21 países. Ao todo são 4.147 amostras inscritas, de 567 cervejarias de 21 estados.

Premiação do Concurso Brasileiro de Cervejas

A premiação do Concurso Brasileiro de Cervejas acontece no dia 6 de março, a partir das 19h, também no Clube Velha Central, localizada na rua dos Caçadores. Compre ingressos neste link.

Festival Brasileiro da Cerveja

Entre os dias 7 e 9 de março também acontece o Festival Brasileiro da Cerveja (FBC) e o SC Gourmet. Todos estes eventos acontecem durante a Semana da Cerveja Brasileira. Compre os ingressos neste link.

O FBC será no parque Vila Germânica, a partir das 19h (no dia 9 inicia às 15h). Entre 17h e 19h a visita será exclusiva a pessoas jurídicas, com entrada gratuita a empresários, fornecedores, parceiros e consultores que poderão ter contato direto com expositores, mestres cervejeiros, cachaciers, chocolatiers, baristas e cervejarias do FBC. A partir das 19h, todos os expositores estarão prontos para receber o público.

O evento contará com 90 cervejarias independentes do Brasil, a maioria premiada nacional e internacionalmente e programação musical e gastronômica. O festival terá representantes das bandas nacionais Raimundos (Digão) e Chimarruts (Rafa Machado), o Iron Maiden Cover, de Curitiba, o DJ Moonlight Project e as bandas Laskeras, Dona Ninfa e Sonido Club, fechando com o aguardado show do Velhas Virgens.

Confira a programação completa dos shows.

