Conheça novo padre que assumirá Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque

Neste sábado, 1º, a Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, acolhe o padre Hélio Feuser, seu novo pároco. Além dele, chega também o vigário, padre Lindolfo Neves Braga. A missa de posse acontece às 19h, na igreja Matriz.

Esta é a terceira passagem de padre Hélio por Brusque. Na cidade, ele também foi seminarista e estudante de Filosofia, no Convento Sagrado Coração de Jesus (1990/1992); e diretor da Casa Padre Dehon (2008/2012).

Reconhecido pela espiritualidade, o pároco menciona que essa é a base da missão da igreja, pois dá sentido ao trabalho pastoral. “Quando cultivamos uma espiritualidade forte, tudo começa a fluir. Sem ela, mesmo um bom trabalho carece do propósito que o diferencia dos demais”, afirma.

Retorno com gratidão

Padre Hélio destaca que o retorno a Brusque é vivido com gratidão e esperança. Ele acentua que a acolhida da comunidade é um elemento essencial na vida paroquial e deve se manifestar de forma concreta no cotidiano da Igreja.

“No dia a dia, isso pode ser refletido em gestos simples, como escutar quem chega, respeitar as histórias pessoais e proporcionar espaços onde todos se sintam bem-vindos. Criar oportunidades de diálogo, grupos de oração acessíveis e celebrações inclusivas são formas de integrar as pessoas novamente à vida paroquial”, explica. E ressalta ainda a necessidade de preparar lideranças para identificar e atender essas demandas com caridade e empatia.

A experiência de liderar a paróquia em um contexto pós-pandemia também é um desafio. Durante o período de restrições, a igreja precisou se adaptar ao uso de plataformas digitais para levar a Palavra de Deus às pessoas. “Agora, após esse período, o trabalho é outro: reconstituir os laços que ficaram frágeis. A espiritualidade continua sendo a base, mas agora é preciso reforçar a comunhão comunitária. Precisamos reanimar as pastorais e movimentos, trazendo uma nova energia para aqueles que se sentiram desmotivados ou desconectados”.

Entre os desafios da nova missão, padre Hélio destaca a importância da pastoral social, especialmente diante do crescimento populacional e das diferenças econômicas e culturais presentes no município. Ele também reforça a necessidade de apoiar movimentos que promovem espiritualidade profunda, como o Cursilho, Acampamento e o Emaús. “Esses grupos são verdadeiros pilares para formar leigos mais engajados na vida da Igreja”, conclui.

História de Hélio

Nascido em 30 de novembro de 1966, em São Martinho, no distrito de Vargem do Cedro, em Santa Catarina, padre Hélio Feuser é o caçula entre 11 irmãos. Ele cresceu em um lar religioso por conta da proximidade da igreja local e pela forte influência da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José.

“Meu pai sempre dizia: ‘Quando alguém da família reza, toda a família é abençoada’. E nós vivíamos isso, participando ativamente das missas e atividades religiosas. Até hoje colhemos graças e bênçãos semeadas naquela época. Sempre contei com o apoio e com as orações da minha família e posso dizer, com certeza: quando os pais participam, nossa vocação se torna mais consistente”, descreve padre Hélio.

Sua trajetória rumo ao sacerdócio começou em Curitiba, em 1984, quando ingressou no seminário da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, aos 17 anos. Depois de concluir o ensino médio, seguiu para o noviciado em Jaraguá do Sul, onde professou seus primeiros votos em 1989. Nos anos seguintes, cursou Filosofia em Brusque e realizou estágio em Crissiumal, vivenciando sua primeira experiência como formador. Após concluir a Teologia em Taubaté (SP), foi ordenado sacerdote em 3 janeiro de 1998, em sua terra natal.

A vocação de padre Hélio também foi influenciada por líderes religiosos de sua comunidade. A comunidade de Vargem do Cedro é considerada pelo Vaticano a Capital Mundial das Vocações, tendo ordenado 24 padres entre seus pouco mais de 1500 habitantes. Entre eles, dois estão em processo de canonização: a Beata Albertina Berkenbrock e o já declarado Servo de Deus, Padre Aloísio Sebastião Boeing.

Após sua ordenação, esteve por dois anos em Joinville, onde contribuiu com o processo de transição da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Santuário. Em seguida, foi designado como diretor do seminário em Crissiumal, onde permaneceu por sete anos. Já em 2007 esteve em Roma aprofundando seus estudos por meio de uma especialização sobre Espiritualidade.

De volta a Brusque, tornou-se diretor da Casa Padre Dehon, em meio ao processo de transição do seminário para a retomada da casa de retiros. Por fim, passou seis anos servindo como pároco em Itajaí e, por mais seis anos, como pároco em Jaraguá do Sul.

