A Kohll Beauty, de Brusque, conhecida por sua inovação no mercado de cosméticos, promoveu um workshop exclusivo para maquiadores e caracterizadores da TV Globo, apresentando as linhas de produtos blindados e a Inova Collor. O evento aconteceu em São Paulo, e foi apresentado pelo maquiador Thiago La Corte, Pró Expert da marca, que compartilhou sua experiência com os profissionais da emissora.

Chris Bastos, coordenadora de maquiagem da TV Globo, também esteve presente no workshop e comentou os produtos da Kohll Beauty, especialmente no que se refere a durabilidade e a resposta em condições extremas, como o calor e as luzes fortes dos estúdios de televisão. “O mercado de cosméticos está em busca de produtos que ofereçam resistência e qualidade, e a Kohll Beauty cumpre essa demanda”, afirmou Bastos. Ela ressalta ainda a importância de educar os maquiadores sobre a colorimetria, uma ferramenta essencial para garantir a maquiagem perfeita se adaptando a qualquer tipo de pele.

“Precisamos buscar no mercado produtos que tenham qualidade e que possuam pesquisa por trás. Para nós, é fundamental ter a certeza de que estamos utilizando um bom produto, que foi desenvolvido com estudo e dedicação. Essa parceria nos proporciona a confiança de oferecer o melhor aos nossos profissionais, mantendo o alto padrão de qualidade que a TV Globo exige”, afirmou a coordenadora do setor na emissora.

Com mais de 11 anos de carreira, o maquiador Thiago La Corte explicou como a Kohll Beauty se tornou uma aliada essencial no seu trabalho. Ele revela que a durabilidade e resistência dos produtos, como bases e pós, conquistaram sua confiança, especialmente em situações desafiadoras que exigem uma pele com longa duração.

O maquiador também enfatiza a importância da colorimetria, e como a linha Inova Collor resolve uma das maiores dificuldades dos maquiadores: a escolha da base ideal para diferentes tipos de peles. Com uma gama diversificada de tons e subtons, a Kohll Beauty oferece soluções para atender a todos, de negras retintas à peles mais claras e oliva, permitindo que os profissionais trabalhem com menos produtos e mais precisão, o que pode ser uma chave facilitadora para os profissionais de beleza que atuam nos bastidores da emissora.

Para a televisão, as linhas apresentadas são grandes aliadas, mas também são inspiração para o dia a dia fora dela, por não borrar a roupa, ter longa duração e alta resistência. “Nossas pesquisas partem do princípio em unir tecnologias que cumpram o efeito pele blindada, e ainda nutrem a pele com ativos exclusivos”, revela Helo Bertolini, CEO da Kohll Beauty.

A parceria entre a Kohll Beauty com a TV Globo, segundo Chris Bastos, não apenas fortalece a imagem da marca, mas também contribui para o desenvolvimento técnico dos maquiadores da emissora. A troca de conhecimento e a confiança nos produtos garantem que os profissionais possam oferecer um trabalho de excelência, alinhado com o padrão de qualidade que a TV Globo exige.