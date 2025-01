Defesa Civil alerta para risco de chuva intensa em Brusque a partir desta quarta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um alerta na manhã desta quarta-feira, 29, para o risco de chuva intensa a partir desta tarde em Brusque e região. Conforme o órgão, a instabilidade ganha força a partir da tarde. O município brusquense se encontra em estado de atenção. O alerta é válido até a noite de quinta-feira, 30.

As áreas que estão mais propícias a serem afetadas são do Planalto Sul, Litoral e Grande Florianópolis, que se encontram na área destacada na cor laranja no mapa meteorológico. Nas áreas em amarelo a chuva também vem acompanhada com forte intensidade, mas com risco moderado para ocorrências relacionadas às chuvas.

Já no Grande Oeste, o risco é baixo para alagamentos, destelhamentos e queda de galhos e árvores. Nessa região a chuva vem em forma de temporais bastante localizados, mas que podem gerar ocorrências pontuais.

No leste de Santa Catarina, é a circulação marítima combinada a instabilidades na atmosfera que tornam o tempo instável. Já no Grande Oeste o cenário é diferente: faz calor durante a tarde o que, combinado a presença de umidade, favorece a ocorrência de pancadas de chuva de verão que podem evoluir para temporais localizados.

Confira o mapa meteorológico:

