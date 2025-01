Nova drenagem e pavimentação: ruas do bairro São Pedro recebem obras de melhorias na infraestrutura

As ruas Germano José Zanon e Construtor Arnaldo Imhof, no bairro São Pedro, em Brusque, passarão por melhorias na infraestrutura, incluindo nova drenagem e pavimentação asfáltica. O anúncio foi feito pela Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) do município na manhã desta quarta-feira, 29.

O principal objetivo da obra é reforçar a infraestrutura da região para minimizar os impactos das cheias. O investimento total ultrapassa R$ 400 mil, com recursos provenientes dos cofres do estado, por meio de uma emenda parlamentar.

“No momento, as equipes realizam o preparo do solo para a aplicação do asfalto, além da instalação dos meios-fios. Os trabalhos devem ser concluídos ainda neste semestre”, informou a prefeitura.

