Anuário ‘Notícias de Vicente Só’ abre chamada para artigos na edição de 2025; saiba como participar

A Sociedade Amigos de Brusque (SAB) e o Conselho Editorial do anuário “Notícias de Vicente Só” anunciam a abertura da seleção de artigos para a 72ª edição da publicação, que será lançada em 2025. O anuário, reconhecido por preservar e divulgar a história e a cultura de Brusque e região, receberá contribuições até o dia 30 de maio de 2025.

A obra abrange aspectos da história, cultura, arquitetura e memória de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim. Podem participar pesquisadores, historiadores e demais interessados que desejam contribuir com estudos e reflexões sobre o passado e o patrimônio da região.

Os artigos devem ter aproximadamente seis páginas e podem ser acompanhados de até duas imagens no formato JPG, com legenda e fonte especificadas. Além disso, as referências devem seguir as normas da ABNT. O material deve ser enviado para o e-mail [email protected].

O anuário “Notícias de Vicente Só” é uma das mais tradicionais publicações históricas da região, reunindo anualmente estudos e registros que ajudam a preservar a identidade e a memória local.

Orientações

O trabalho poderá levar mais de um autor, contendo nome completo, breve apresentação do autor em até 150 caracteres, e-mail e endereço;

Recomenda-se que o trabalho tenha aproximadamente 06 (seis) páginas de texto em A4 (margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm), incluindo 02 (duas) fotografias, quadros, tabelas, gráficos, ilustrações, notas e referências bibliográficas;

O arquivo de texto deve ser enviado em arquivo Word e as fotografias em formato JPG com resolução de 300dpi, numeradas e identificadas. No texto, inserir as imagens no local adequado, juntamente com a legenda e fonte da imagem. As imagens também devem ser enviadas em arquivos à parte do texto;

Fonte: Arial 11 – Identificar em Negrito Títulos e Seções – com espaçamento simples;

É aconselhável que o trabalho tenha: contextualização e objetivo; desenvolvimento do texto; conclusões; referências bibliográficas, de acordo com a norma ABNT, utilizando sistema de chamada autor-data, relacionando-as ao final, em ordem alfabética;

Os trabalhos serão analisados pelo Conselho Editorial, que poderá aprovar, recomendar alterações em comum acordo com o autor ou indeferir a publicação.

Das normas legais

Ao participar do edital, os autores se comprometem a não submeter, concomitantemente, o mesmo trabalho a outro anuário ou revista para publicação, sob pena de ser excluído do processo seletivo;

Ao enviar material para publicação, o(s) autor (es) dos trabalhos/artigos/textos, devem atender ao disposto na Lei do Direito Autoral e aceitam ceder os direitos autorais para a Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim SAB/Casa de Brusque;

O(s) autor(es) que publicarem obras plagiadas ou sem qualquer amparo de natureza autoral, estarão sujeitos às penalidades legais pertinentes, isentando a Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim SAB/Casa de Brusque de qualquer ônus, indenização ou responsabilidade.

