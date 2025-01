Procuradoria-Geral de Brusque assume atendimentos sobre dívida ativa

A secretaria de Fazenda de Brusque informa que, a partir da próxima semana, os atendimentos referentes a parcelamento, cobrança da dívida ativa e da dívida ativa judicial passarão a ser realizados na Procuradoria-Geral do Município.

Para atender esta nova demanda, o setor de execuções fiscais da Procuradoria está com um novo canal de atendimento. Agora será possível entrar em contato por meio do WhatsApp, no número (47) 3251-1833, e digitar 720.

Neste canal, os interessados podem resolver assuntos da dívida ativa judicial e fazer a negociação, parcelamentos, quitação, resolver bloqueios Sisbajud na execução fiscal, entre outros.

Além do contato por WhatsApp, há ainda disponível o e-mail [email protected], e o atendimento presencial, na sala da Procuradoria, no prédio da Prefeitura de Brusque.

