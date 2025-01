Prefeitura e Registro de Imóveis de Brusque firmam parceria para agilizar processos de regularização fundiária

Na terça-feira, 28, o oficial substituto do Cartório de Registro de Imóveis de Brusque, Danilo Visconti, reuniu-se com o prefeito André Vechi para discutir a regularização fundiária urbana do município. Durante o encontro, foi firmada uma parceria entre a prefeitura e o cartório, visando reduzir o tempo e a burocracia para quem busca a regularização nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Segundo Danilo, é preciso regularizar os imóveis para trazer dignidade às famílias beneficiadas, colocar os bens na formalidade e dar segurança jurídica aos proprietários.

“Para isso é necessária uma parceria entre Registro de Imóveis e Prefeitura de Brusque. A união dessas duas forças pode reduzir o tempo e a burocracia para quem deseja a regularização”, pontuou.

André Vechi, prefeito de Brusque, esteve na reunião e ressaltou que é de interesse do município agilizar esse trâmite e que vai montar uma comissão para dar início às necessidades.

“Centenas de famílias estão aguardando o tão sonhado direito à propriedade e essa reunião gerou o primeiro passo para simplificar os processos entre prefeitura e Registro de Imóveis”, destacou.

Também estiveram presentes na reunião o Corregedor Geral do Foro Extrajudicial do TJ-SC, o desembargador Artur Jenechin Filho e o procurador-geral do município, Rafael Maia.

Nova discussão em breve

Uma próxima reunião ficou agendada já para essa semana a fim de mapear todos os processos necessários para a parceria.

Em Santa Catarina, mais de 42 mil pessoas já tiveram seus imóveis regularizados por meio da REURB. Em Brusque a prefeitura estima que centenas de famílias necessitem a regularização do imóvel.

