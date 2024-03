Conselho de bolsas de estudos de Guabiruba divulga resultado preliminar de beneficiados; saiba como conferir

A Comissão Municipal de Avaliação de Bolsa de Estudos de Guabiruba (Comabe) divulgou nesta segunda-feira, 4, o resultado preliminar dos contemplados e dos não contemplados com o benefício para o primeiro semestre de 2024. Entre os que passam a recebê-lo, são diferentes faixas cobrindo entre 10% e 30% do valor da mensalidade.

O resultado final do edital, junto da decisão dos recursos apresentados serão divulgados no dia 8 de março nos portais oficiais da prefeitura.

Na lista dos nomes indeferidos, consta ainda a informação do motivo do pedido negado. Nesse caso, a comissão estabeleceu os dias de 4 a 6 de março para o envio dos recursos através do e-mail comabe@guabiruba.sc.gov.br.

Para acessar a lista completa acesse o site da prefeitura em Transparência – Publicações Legais – Resultado Preliminar da Bolsa 1º Semestre de 2024

Bolsistas externos, que não são servidores públicos ou dependentes de servidores, deverão enviar o número da conta bancária informando o tipo e CPF, exclusivamente do Banco do Brasil da agência de Guabiruba, junto com a cópia do boleto e comprovante de pagamento do mês de agosto.

Demais dúvidas podem ser esclarecidas com a Comabe pelo telefone/WhatsApp 47 3308-3116 ou pelo e-mail citado acima. Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

