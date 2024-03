Ex-secretária de Esportes assume secretaria de Educação de Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba anunciou a nomeação de Marcia Hochsprung Watanabe como nova secretária de Educação na segunda-feira, 4. Ela assume o cargo ao lado do professor assessor André Luis Potiolli.

Márcia é graduada em Educação Física pela faculdade Toledo e possui pós- graduação em Educação Física escolar.

Ex-secretária de esportes

Efetiva no município desde 2010, trabalhou como professora de educação física na rede municipal de ensino e nos últimos sete anos estava à frente da Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para juventude de Guabiruba.

Foi atleta profissional de basquete passando por equipe de Santa Catarina e São Paulo. Disputou vários campeonatos estaduais, brasileiro, sul- americano, mundial de Clubes e uma participação no mundial júnior representando a seleção brasileira.

“A convite do prefeito Zirke venho para somar na secretaria de educação, dar continuidade ao trabalho feito pelo secretário Alfred Nagel. Priorizando as demandas existentes juntamente com a equipe da secretaria de educação, ter um olhar atento aos estudantes e profissionais das escolas, pois é lá que tudo acontece. Implantar o ensino integral no município, no final de 2023, 133 matrículas foram pactuadas com o governo federal e estamos estudando junto com a equipe e diretores escolares de que maneira será implantado, e em quais escolas do ensino fundamental que possam ter estrutura para receber os alunos. Finalizar a escola nova do Lageado abaixo é prioridade máxima nessa gestão.” afirma a nova gestora.

Professor assessor

André Luís Pontiolli é orientador Pedagógico, efetivo na Rede Municipal de Ensino de Guabiruba, Graduado em Pedagogia e Letras Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas Respectivas Literaturas com Especialização em Gestão Escolar com ênfase em Administração, Orientação e Gestão Escolar, Psicopedagogo Institucional com Ênfase em Alfabetização.

Atuou nas diversas áreas da educação como docente, coordenador pedagógico e coordenador geral da Educação, tutor externo nos cursos de Pedagogia, membro conselheiro das comissões do FUNDEB, Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes (CMDCA) de Guabiruba. Possui experiência como tutor e membro presidente de banca online (educação).

“Toda essa vivência educacional acabou me proporcionando repertório e conhecimento, além do desenvolvimento de habilidades fundamentais para encarar este novo desafio como professor-assessor na pasta da educação.”, afirma André.

