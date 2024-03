VÍDEO – Quem foi Arnoldo Lana, brusquense de 103 anos que lutou na Segunda Guerra Mundial

Arnoldo Lana faleceu nesta terça-feira, 5, aos 103 anos. Lana estava internado no Hospital Dom Joaquim desde segunda-feira, 4. Ao longo de vários anos o brusquense recebeu diversas homenagens por ser o único ex-expedicionário da Segunda Guerra Mundial, ainda vivo, morando na região.

Além das homenagens, Arnoldo Lana participou da abertura de diversos eventos assim como foi presença ilustre em vários deles.

Ele foi um dos 48 brusquenses a integrar a Força Expedicionária Brasileira na batalha de Monte Castelo, na Itália, contra o exército alemão. A batalha durou três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, quando os aliados conquistaram o território.

Em entrevista ao blog do Ciro Groh, o ex-combatente contou que viveu por cerca de um ano na Itália. “Lembro que a gente se comunicava somente através de cartas e ela, depois de alguns anos, veio se tornar minha esposa”, conta. Lana também trabalhou como engomador na fábrica Renaux.

Homenagens

Em homenagem ao Dia da Vitória, 8 de maio de 2020, a banda do 23º Batalhão de Infantaria, de Blumenau, marchou até a casa de Arnoldo Lana como forma de parabenizar o brusquense. Relembre momento:

Lana também chegou até a ser lembrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante vinda a Balneário Camboriú para uma campanha de reeleição.

Devido ao feito, o ex-combatente, assim como seus colegas de batalha, foram homenageados pelo município com um memorial na praça Sesquicentenário

O velório de Arnoldo Lana será realizado no Cemitério do Santa Terezinha a partir das 10h desta terça-feira. Já a cremação no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, nesta quarta-feira, 6.

