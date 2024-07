Corpo de homem é encontrado em praia do Litoral Norte

O corpo de um homem foi encontrado em uma praia em Barra Velha na tarde desta terça-feira, 2. As autoridades foram acionadas por volta de 17h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado nos fundos do posto 09, na praia do Cerro.

Além dos bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas. Segundo relatos dos agentes de segurança, a vítima não portava documentos.

