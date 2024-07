O frio rigoroso, que tem afetado severamente Brusque e outras cidades no Vale do Itajaí na transição de junho para julho, dará uma trégua a partir desta quarta-feira, 3.

Já as condições climáticas tendem a se manter favoráveis às atividades ao ar livre, com a previsão de tempo predominantemente seco ao longo da semana.

No entanto, é importante manter os casacos e guarda-chuvas à mão, pois os primeiros eventos de chuva em julho já estão a caminho da região, prometendo também o retorno do frio úmido.

Para trazer mais detalhes sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que nos forneceu um boletim informativo. Os detalhes completos podem ser conferidos logo após a foto.

Trégua no frio intenso

*Boletim: Piter Scheuer >>

As informações deste boletim começam com esta quarta-feira, que deve manter as condições climáticas amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Após um amanhecer menos gelado, a tarde de hoje promete um relativo aquecimento em comparação com os dias anteriores, podendo até ultrapassar a marca dos 25°C.

Para o restante da semana, tanto quinta quanto sexta-feira seguem com predominância de tempo seco, embora sob aumento considerável de nuvens, impondo menos aberturas de sol.

A expectativa dos simuladores não descarta totalmente o risco de alguma precipitação fraca e isolada, mas nossa avaliação sugere que essa possibilidade é praticamente nula.

Sem frio intenso, as temperaturas diurnas ficam bem amenas, não excedendo muito os 20°C. Já as noites seguem ainda um pouco frias, mas nada comparado ao que vinha sendo sentido anteriormente.

Frio úmido à vista

Ao avançarmos na previsão, chegamos ao sábado, quando a possibilidade de chuva começa então a aumentar consideravelmente.

Dados atuais indicam que os dias subsequentes, entre domingo e boa parte da próxima semana, serão mais úmidos, sob chuvas ocorrendo com maior frequência.

Um detalhe importante será a volta do clima gelado, não nas mínimas da madrugada, mas principalmente na baixa sensação térmica durante o dia, exigindo o uso de casacos em tempo integral, diante de temperaturas máximas das tardes ficando abaixo de 17°C.

Portanto, é recomendável manter agasalhos e guarda-chuvas à mão por conta da volta do frio úmido à vista a partir do próximo fim de semana.

Importância do monitoramento

Destacamos, pois, que todas essas informações contidas neste boletim são baseadas nas últimas atualizações dos simuladores meteorológicos.

Esses modelos estão sujeitos a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas. Continuamos monitorando a situação.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Sem frio forte na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como então retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

