Corrida noturna, 1ª Neon Music Night Run será realizada em Brusque em novembro

Brusque receberá, no dia 30 de novembro, a 1ª Neon Music Night Run. A largada está prevista para as 19h, no Rivel Mall. Trata-se de uma corrida noturna, com percursos de 5 e 8 quilômetros e modalidades de caminhada e para crianças.

O evento será supervisionado pela Federação Catarinense de Atletismo. A organização da corrida é pela DTO Sports, com participação também da empresa Karamoella.

“Queremos que os corredores sintam a energia dessa prova, que chega com uma proposta de reunir as pessoas e celebrar a cidade, as atrações locais. Que seja uma prova tanto para quem busca por recordes pessoais ou apenas para aqueles que querem curtir o momento”, afirma o diretor da DTO, Diego Oliveira.

As distâncias principais de 5 km e 8 km terão largada às 19h. Na sequência, haverá largada para a caminhada. Já a corrida Kids, para crianças, será realizada após o término da prova principal, com distâncias adaptadas para diferentes idades, de 50 a 400 metros.

“Estamos preparando uma série de atrações no pós-prova, com apresentação de músicos e bandas locais, além de opções gastronômicas com food trucks”, comenta o diretor da DTO, Dioney Galharte.

A corrida também terá cunho beneficente, com a arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos, que serão doados para entidades que prestam assistência às famílias carentes do município.

Inscrições e kits

As inscrições já estão abertas no site da DTO Sports. Clique aqui e se inscreva. Os corredores podem escolher entre dois tipos de kits: o kit básico, que inclui número de peito, chip de cronometragem e medalha (entregue pós-prova); e o kit plus, que, além destes itens, também oferece camiseta oficial do evento. A prova terá duração máxima de 1h30.

