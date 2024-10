Prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky apresenta equipe de transição de governo ao chefe de gabinete

Victor Wietcowsky (PP) e Kaioran Paloschi (PP), prefeito e vice eleitos de Botuverá, apresentaram um ofício formalizando a equipe de transição de governo. O documento foi entregue ao chefe de gabinete do prefeito Alcir Merizio (MDB), Lucas Tachini, na quinta-feira, 17. O atual prefeito tinha compromisso agendado e não pôde estar presente.

As eleições de 2024 marcaram a quebra de uma série de três vitórias consecutivas do MDB em disputas eleitorais em Botuverá. O emedebista José Luiz Colombi, o Nene, foi prefeito durante dois mandatos, e o atual prefeito, Alcir Merizio, por um mandato, totalizando 12 anos. Apesar da rivalidade política, Victor Wietcowsky acredita que a transição será tranquila.

“Eu e o Alcir sempre nos demos bem. É claro, sempre com divergências políticas. Sempre que fui atrás de emendas, trouxe para o Lucas, pois era ele que fazia o procedimento. Me dou bem com eles. Firmamos um compromisso de fazer da forma menos traumática possível e mais tranquila”, afirma Victor.

Pelo lado do futuro governo, compõem a equipe de transição Tiago Rafael Vicentini, João Matheus Tusset, Edimar Albino, Camila Granemann de Souza, Jakeline Hodecker Colzani, Marcelo Bosio, Carlos Henrique Delandrea e o próprio prefeito eleito Victor Wietcowsky.

