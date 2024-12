Criança é encaminhada ao hospital após carro bater em poste, no Limoeiro

Uma menina de 9 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e um poste no bairro Limoeiro, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 24.

O acidente aconteceu por volta de 15h na rua Abraão de Souza e Silva. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a menina sofreu um corte na cabeça, suspeita de fratura na mandíbula e também relatou dor na coluna. Ela estava sonolenta e desorientada. A criança foi levada ao Hospital Azambuja acompanhada da cunhada.

O carro envolvido é um Ford Fiesta, com placas de Blumenau. O condutor do veículo não estava no local quando o socorro chegou. Os bombeiros não souberam informar se eles tinham algum parentesco e também se eram os únicos ocupantes do carro.

Leia também:

1. Saiba quem ganhou no sorteio Comprar Aqui dá Sorte em Brusque

2. Confira os vencedores da promoção Natal Premiado, da CDL Guabiruba

3. Desfile do Presépio Vivo celebra chegada do Natal em Guabiruba

4. Luciano Hang se encontra com donos do hit “Descer pra BC”

5. Família procura por homem desaparecido em Canelinha

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: