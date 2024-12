Trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes de Brusque e região têm reajuste salarial 80% acima da inflação

O Sindicato dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e Bares de Brusque e Região (Sethobru) celebrou a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025 que garante o reajuste de 7,33% no piso salarial e 6,5% para quem ganha acima do piso. Os reajustes beneficiam todos os trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes, churrascarias, cafeterias, fast foods, cozinhas industriais e hospitalares, entre outros.

Com o novo reajuste, o piso salarial da categoria foi fixado em R$ 2.125,00 — o maior piso aplicado de forma única em todo o estado de Santa Catarina. Este reajuste representa um aumento real de 80% acima do INPC, que foi de 4,09% no período de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024.

Trabalhadores que recebem salários superiores ao piso também foram contemplados com um aumento real, fruto da intensa negociação entre o Sethobru e o Sindisol (sindicato patronal).

Os reajustes salariais devem ser aplicados já na folha de pagamento referente a este mês, que é paga no início do mês de janeiro, em todas as cidades que fazem parte da base territorial do Sethobru — Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento e São João Batista.

“Sentimo-nos orgulhosos e com a sensação de dever cumprido, valorizando essa classe que tanto trabalha para bem atender os setores de turismo e hospitalidade de nossa base de representação”, afirma o presidente do Sethobru, Joci Luís de Souza.

“Essa convenção reafirma nosso empenho em garantir ganhos reais e reconhecimento para os trabalhadores, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de toda a região”, complementa.

Impacto no setor de turismo e hospitalidade

Os benefícios conquistados por meio da nova convenção coletiva impactam diretamente trabalhadores de setores variados, como hotéis, restaurantes, bares, cozinhas industriais, lanchonetes, fast foods, e até mesmo profissionais que atuam em navios-hotéis e plataformas. A valorização salarial fortalece não apenas a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também a excelência nos serviços prestados à população e aos turistas que visitam a região.

Quem será beneficiado pelo reajuste?

A partir do próximo pagamento, o reajuste deve ser aplicado aos trabalhadores dos seguintes setores:

• Hotéis, motéis, apart-hotéis, dormitórios, hospedarias, pensões e casas de cômodos;

• Restaurantes, churrascarias, lancherias, lanchonetes e cafeterias;

• Confeitarias, sorveterias, rotisserias, pizzarias e buffets;

• Botequins, bares (incluindo bares dançantes, de vitaminas, boates e casas de chope);

• Pastelarias, salsicharias, casas de sucos e tendinhas;

• Campings, cozinhas industriais e hospitalares;

• Lanchonetes de supermercados, padarias e afins;

• Trabalhadores em navios-hotéis, plataformas e similares.

Com o reajuste de:

• Piso salarial fixado em R$ 2.125,00 (reajuste de 7,33%);

• Aumento de 6,5% para quem recebe acima do piso salarial.

Segundo o presidente do Sethobru, este é mais um ano consecutivo em que o sindicato garante ganhos reais acima da inflação para a categoria.

