Criminoso invade carro e motorista se joga do veículo em movimento após ser ameaçado de morte, em Indaial

Um homem de 34 anos se jogou de um carro em movimento após um criminoso invadir o veículo e ameaçar matá-lo na noite desta terça-feira, 8, em Indaial.

O caso aconteceu por volta de 19h50. A Polícia Militar foi até a rua Marechal Floriano Peixoto, na Estrada das Areias, e encontrou o carro batido.

A vítima relatou que foi buscar sua namorada em frente a um bar na rua Três Corações, quando um homem de aproximadamente 1,70 m, vestindo calça e moletom pretos, com balaclava, entrou no banco de trás do seu veículo portando uma arma de fogo, ordenando que ele dirigisse — caso contrário, o mataria.

Ela relatou que seguiu as ordens, seguindo sentido Indaial. Em certo momento, conseguiu tirar o cinto de segurança e se jogar do veículo em movimento na rua Marechal Floriano Peixoto. Neste momento, o carro colidiu em um cercado, estourando um cano d’água.

O autor conseguiu fugir do local levando o celular da vítima. Ainda segundo o relato do homem, o crime teria sido a pedido de um ex-companheiro de sua namorada.

