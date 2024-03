Danilo Visconti se filia ao Democracia Cristã para concorrer a prefeito de Brusque

O ex-procurador-geral Danilo Visconti se filiou ao Democracia Cristã em evento na noite desta quarta-feira, 27. Ele deve disputar a Prefeitura de Brusque nas eleições de outubro. Presidente nacional do partido, o ex-presidenciável José Maria Eymael gravou um vídeo em apoio a Danilo.

O evento foi sediado na sociedade Santos Dumont e reuniu os pré-candidatos a vereador pela sigla. A presidente estadual do DC, Cidineia Santos, esposa do ex-vereador Jocimar dos Santos, esteve no evento e discursou.

O pré-candidato avalia positivamente o encontro. “Estamos satisfeitos com o evento. Não se trata ainda de uma convenção, mas sim de uma filiação e lançamento de pré-candidatura. Mesmo em um evento deste tipo, que não é comum em Brusque, conseguimos encher o Santos Dumont”.

Danilo diz defender uma política feita por meio do diálogo. “Política é ato de diálogo”, afirma. Ele alega que a bandeira que defende é ligada à defesa da família. “Tenho convicção de que este movimento que iniciou nesta quarta-feira vai crescer e frutificar”.

Saída do PSD

Danilo deixou recentemente o PSD, partido no qual era vice-presidente municipal, em um ato de afastamento do grupo do ex-prefeito Ciro Roza, que também teria intenção de ser candidato em outubro. Danilo e Ciro foram próximos por anos.

No ano passado, o DC teve André Vechi (PL) como candidato a prefeito de Brusque. Em novembro, em meio à prisão de Jocimar dos Santos, que era presidente do partido, Vechi rompeu com parte do DC. Assim, a sigla, que passa por reestruturação, busca novos nomes.

