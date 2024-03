Homem é detido após quebrar janela de casa e danificar viatura da PM com pedradas no Souza Cruz

Um homem foi detido após quebrar a janela de uma residência e danificar a viatura da Polícia Militar com pedradas no bairro Souza Cruz, em Brusque, na noite da quarta-feira, 27. O caso aconteceu por volta das 22h40.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a vítima, de 44 anos, informou que ouviu barulho de pedrada e o vidro da janela do quarto se despedaçou. Neste momento, percebeu que estava sendo atacada pelas pedras.

A vítima suspeitou do vizinho, o que foi confirmado pelas câmeras de segurança. Os policiais encontraram as pedras no chão.

Enquanto analisava as imagens, os policiais se surpreenderam com pedradas na viatura, o que quebrou o para-brisa.

Na casa do autor foi encontrada uma sacola com pedras prontas para serem utilizadas. Ele foi detido e levado à delegacia.

