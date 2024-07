Defesa Civil atualiza previsão para pico do rio Itajaí-Mirim nas próximas horas

Com base nas mais recentes projeções, a Defesa Civil de Brusque informa que, por causa das chuvas dos últimos dias. o rio Itajaí-Mirim deve atingir 4,45 metros por volta de 0h40 de segunda-feira, 8.

A previsão é baseada nos níveis do rio nas cidades vizinhas, Botuverá e Vidal Ramos.

Com essa marca, há a possibilidade de o rio sair da calha na região do Emma II. Na última atualização, das 18h, o rio estava em 3,9 m, abaixo do previsto, que era de 4,2 m.

Se a projeção de 4,45 m se concretizar, será necessário fechar a via.

Leia também os destaques da semana:

1. Após proibição, torneio de canto de pássaros pode retornar em Brusque; entenda

2. Zen SA, de Brusque, anuncia novo CEO; saiba quem é

3. WhatsApp deixará de funcionar em 15 modelos de celular; saiba quais

4. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

5. Governo divulga lista de marcas de café impróprias para consumo

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: