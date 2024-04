Defesa Civil informa 30 ocorrências relacionadas à chuva; sete bairros de Brusque registram deslizamentos

A Defesa Civil de Brusque divulgou que até a manhã desta terça-feira, 16, cerca de 30 ocorrências foram registradas em razão das chuvas na região. Sete bairros registraram deslizamentos. Uma residência foi interditada parcialmente no bairro Rio Branco devido a queda de um muro.

De acordo com o boletim da Defesa Civil, houve registro de erosão nos bairros São Luiz, Bateas, Tomaz Coelho e Zantão.

Nível do rio

Mesmo com a chuva persistente, o nível do rio Itajaí-Mirim se encontra em 2,75 metros. O pico foi atingido durante a madrugada desta terça, por volta das 2h, quando chegou aos 3,23 m. Nas últimas 24 horas, o município registrou 29,25 milímetros de chuva e um acumulado de 150,67 mm nas últimas 96 horas.

Nas cidades vizinhas, em Vidal Ramos, nas últimas 24 horas foram registrados 16,67 mm de chuvas; Botuverá com 15,02 mm e Guabiruba com 18,96 mm. Quanto ao rio, Vidal Ramos segue com o nível normal, com 1,82 m, Botuverá com o nível estável com 1,48 m, e Guabiruba, no momento, o rio encontra-se baixando, com 1,12 m.

É preciso que os moradores fiquem atentos a enxurradas e possíveis deslizamentos. O volume de chuva acumulado no centro representa 157,22% do esperado para todo o mês de abril. Em caso de emergência, indica-se que a comunidade ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

