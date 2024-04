Nik Imhof assume presidência do MDB em Brusque

O vereador Nik Imhof (MDB) assume a presidência do partido em Brusque após o ex-secretário de Fazenda William Molina deixar o cargo.

Molina anunciou que deixaria a presidência na noite do domingo, 14. A saída da presidência se trata de uma decisão pessoal. Ele enviou uma carta ao presidente estadual da sigla, o deputado federal Carlos Chiodini.

“Esta decisão foi tomada devido a uma nova oportunidade profissional que se alinha perfeitamente à minha formação em tecnologia e gestão, exigindo uma dedicação exclusiva que é incompatível com as responsabilidades e o comprometimento que a presidência do partido requer”, escreve na carta.

Em nota, Nik agradece o então presidente William Molina e diz que trará nova proposta para o partido.

“Encerra-se um ciclo e inicia-se outro. Agradeço ao Molina pelos anos à frente do MDB, na presidência do nosso partido. Muito sucesso agora na iniciativa privada. Trago uma proposta nova, na qual vamos trabalhar para unir a juventude e toda a experiência dos nossos filiados em prol da cidade de Brusque e de toda a nossa população. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada”, diz.

Leia também:

1. Motociclista morre atropelado após queda na Antônio Heil

2. Sociedade Beneficente de Brusque completa 95 anos de história

3. Saiba como funciona o atendimento no Centro de Reabilitação Especializado em Saúde Infantil de Brusque

4. Brusque registra saldo positivo de empregos em fevereiro de 2024; saiba qual setor mais cresceu

5. Homens e usuários de drogas: conheça as semelhanças no perfil dos criminosos que cometem furtos em Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: