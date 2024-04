Brusque anuncia retorno do lateral-esquerdo Marcelo Nunes

O Brusque FC anunciou a volta do lateral-esquerdo Marcelo Nunes Correa, de 25 anos, que estava no Mirassol.

O atleta defendeu o Vitória em 2023 e conquistou o acesso à Série A e foi campeão Brasileiro.

Em 2021, Marcelo fez parte do elenco do Quadricolor quando disputou a Série B e conquistou a permanência com o Marreco. O contrato vai até o fim do Campeonato Brasileiro de 2024.

