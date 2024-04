Piloto de Rio do Sul morre após queda de avião na Bahia

Morreu na última sexta-feira, 12, o piloto Guilherme Purnhagen, de 48 anos, após a queda de uma pequena aeronave em Formosa do Rio Preto, na Bahia. A vítima era natural de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.

Gugui, como Guilherme era conhecido, era filho de Germano Purnhagen, um dos fundadores do Aeroclube de Planadores de Rio do Sul. Em 2013, o piloto foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Voo a Vela. Além disso, ele participou de torneios mundiais na Argentina e na Finlândia.

Acidente de avião

Segundo informações do portal G1, Guilherme estava sozinho no avião planador (sem motor). Ainda não há informações do que causou o acidente.

A vítima morava em Formosa do Rio Preto e, segundo a Federação Brasileira de Voo em Planadores (FBVP), tinha o empreendimento Bahia Gilding, “onde recebia pilotos do Brasil e do mundo para voos de distância, oferecendo a todos a possibilidade de realizar voos”.

